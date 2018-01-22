Назначен исполняющий обязанности главы города Махачкалы

Исполняющим обязанности главы города Махачкалы после задержания и ареста Мусы Мусаева назначен его заместитель Абусупьян Гасанов, проинформировали источники в мэрии.

Об этом пишет ТАСС ссылаясь на источник в городской мэрии.

До этого о назначении Гасанова говорилось ссылаясь на источник в мэрии Махачкалы. При всем этом работник пресс-центра администрации Махачкалы 21 января не подтвердил и не опроверг слова источника, уточнило издание. Летом 2015 чиновник уже становился врио главы города - тогда Магомед Сулейманов ушел в отставку. «Я открыт к разговору для каждого из вас в любое время», — цитирует Гасанова ТАСС.

В воскресенье Советский районный суд Махачкалы арестовал мэра города Мусаева на 10 суток по делу о превышении полномочий при выделении земли. Защита хочет обжаловать решение суда об аресте.

Тем временем против руководителя города Мусаева возбудили уголовное дело.

Вред от его действий для республиканского бюджета оценили в 80 млн руб.