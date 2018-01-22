Назначен новый министр здравоохранения Челябинской области

Сегодня на сайте губернатор Челябинской области появилось распоряжение об освобождении министра здравоохранения Сергея Кремлева, подписанное Борисом Дубровским. Об этом агентству Урал-пресс-информ проинформировал информированный источник. Кремлев ушел по собственному желании.

Добавим, Сергей Приколотин родился 26 марта 1972-ого года в Сочи. В 1996-м окончил Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия», в 1997-ом году прошел интернатуру по специальности «анестезиология и реаниматология».

Работал врачом-анестезиологом, был заведующим отделением реанимации.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 22 января отправил в отставку министра здравоохранения региона Сергея Кремлева. С 2005 года — главный доктор МГУ «Станция скорой врачебной помощи». В министерстве работает с 2016 года, до этого 4 года возглавлял управление здравоохранения Миасса. Руководитель региона поблагодарил Кремлева за проделанную работу.