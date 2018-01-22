Назначен врио главы города Махачкалы вместо Мусаева

21 января суд арестовал главы города Махачкалы Мусу Мусаева на десять дней до предъявления обвинения.

Заместитель руководителя города Махачкала Абусупьян Гасанов будет временно исполнять обязанности мэра. Он будет временно исполнять обязанности главы города, пока ведется следствие.

По версии следствия, мэр нанес бюджету Дагестана вред на 80 млн. руб., выделив землю коммерческой фирме. При всем этом работник пресс-центра администрации Махачкалы 21 января не подтвердил и не опроверг слова источника, уточнило издание.

Гасанов работает в мэрии Махачкалы с 2014 года. Так как работал в данном качестве в 2015 г., когда в отставку ушел действующий тогда руководитель города Магомед Сулейманов.