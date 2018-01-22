Новости Сирии 2018 сегодня 22 января: Турция не отступит, Москва была в курсе военной операции, новое наступление на Африн

20 января Турцией было объявлено о начале военной операции на севере Сирии под названием «Оливковая ветвь». Как сообщили в турецком генштабе ВС Турции, она направлена на предотвращение формирования террористических организаций. События стали развиваться столь стремительно, что на Западе забили тревогу.

Эрдоган заявил, что не отступит.

Президент Турции сообщил о гибели одного человека при обстреле со стороны Сирии, пишет РИА.

В одном из своих заявлений Эрдоган рассказал о соглашении между Турцией и Россией по нынешней операции, сообщают Вести.

В ответ пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва тщательно отслеживает все события, происходящие на территории Сирии.

Новости Сирии 2018 сегодня 22 января: новое наступление на Африн.

Тем временем Турция организовала новое наступление на Африн. Турецкие войска атакуют с нового направления – от города Аазаз.

Африн находится под контролем курдско-арабских отрядов. Как сообщили утром курды, ими были ликвидированы шесть «протурецких боевиков», ещё трое оказались их заложниками. Турецкая армия в это время пыталась им помешать, ведя обстрелы по позициям формирований в деревнях Дикмедаш и Кестель.