Новый рекорд. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Морозы минувшей ночью в столице установили сразу два рекорда — самая не высокая температура с начала зимы и самый поздний срок наступления «двузначных морозов» с 1975 года.

Прошедшая ночь в столице выдалась самой холодной за все время с начала зимы — температура воздуха опустилась до 9-ти с половиной градусов ниже нуля, проинформировал канал 360. «Это не только лишь самая не высокая температура воздуха в столице РФ с начала зимы, однако и первые двухзначные морозы», — говорится в заявлении.

Кроме того, это самая поздняя дата прихода «двузначных» морозов: прошлый рекорд был установлен в 1975 г - тогда это произошло 3 января. Прошлый рекорд принадлежал ночи 18 января.

«По прогнозу, ночь на четверг, другими словами на 25 января, может быть самой холодной с начала зимы». На этот момент это оказалась самая холодная ночь с начала года. «Днем — минус 4-6 градусов сегодня и завтра», — уточнил он.

«За этим циклоном случится не менее ощутимое понижение температуры». «Вторник, среда, четверг будут отмечены некоторым понижением температуры». Согласно прогнозу профессионалов, со следующей недели будет холодать: уже во вторник днем воздух остынет до минус 12, а ночью — до 17 градусов мороза, информирует РИА Новости. «Дневные температуры минус 7-12, зато солнышко появится», — добавил Цыганков.