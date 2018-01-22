ОБСЕ об обстреле автобуса под Еленовкой: Мы не знаем, что это было

Показать меню
Актуально
Вступил в силу закон, который коснется каждого украинца - 04:50 Вступил в силу закон, который коснется каждого украинца СМИ подсчитали последствия ядерного удара по Гавайям - 04:58 СМИ подсчитали последствия ядерного удара по Гавайям Почему Порошенко отдыхает далеко за пределами Украины (ВИДЕО) - 05:11 Почему Порошенко отдыхает далеко за пределами Украины (ВИДЕО) В США выбрали лучшие автомобили 2017 года - 05:15 В США выбрали лучшие автомобили 2017 года В Калифорнии упал военный вертолет «Apache» – Fox - 05:20 В Калифорнии упал военный вертолет «Apache» – Fox В Донбассе стало на 70 процентов больше нарушений — Наблюдатели ОБСЕ - 05:44 В Донбассе стало на 70 процентов больше нарушений — Наблюдатели ОБСЕ Сводка из Донбасса: Бои и обстрелы, резкое обострение под Дебальцево и - 05:45 Сводка из Донбасса: Бои и обстрелы, резкое обострение под Дебальцево и Горловкой (ФОТО, ВИДЕО) Махачев нокаутировал бразильца Тибау на турнире UFC 220 - 05:57 Махачев нокаутировал бразильца Тибау на турнире UFC 220 Эксперт предсказал, что iPhone X снимут с производства - 06:11 Эксперт предсказал, что iPhone X снимут с производства Американцев можно прогнать только силой - 06:14 Американцев можно прогнать только силой Компания Mercedes-Benz тестирует компактный автомобиль нового поколения (ФОТО) - 06:16 Компания Mercedes-Benz тестирует компактный автомобиль нового поколения (ФОТО) Турция подверглась ракетному обстрелу с территории Сирии - СМИ - 06:30 Турция подверглась ракетному обстрелу с территории Сирии - СМИ Ксения Собчак окунулась в ледяную воду на Крещение - 06:36 Ксения Собчак окунулась в ледяную воду на Крещение В Сети появилось видео посадки самолета во время урагана (ВИДЕО) - 06:43 В Сети появилось видео посадки самолета во время урагана (ВИДЕО) Они против России: олигархат и ставленники Запада захватили кабинет министров - 06:49 Они против России: олигархат и ставленники Запада захватили кабинет министров Молдавии (ФОТО) Статую Свободы закрыли для туристов из-за прекращения работы правительства - 06:57 Статую Свободы закрыли для туристов из-за прекращения работы правительства Хелен Миррен и Лиам Нисон рассказали о романе, случившемся между ними 30 лет - 07:00 Хелен Миррен и Лиам Нисон рассказали о романе, случившемся между ними 30 лет назад
» » ОБСЕ об обстреле автобуса под Еленовкой: Мы не знаем, что это было

ОБСЕ об обстреле автобуса под Еленовкой: Мы не знаем, что это было


Добавлено: 22 янв 2018 в 22:27, Категория: Украина
ОБСЕ об обстреле автобуса под Еленовкой: Мы не знаем, что это было

В СММ ОБСЕ подтвердили, что в оккупированной Еленовке Донецкой области автобус с пассажирами попал под обстрел.

Первый заместитель главы СММ Александр Хуг сообщил: «СММ была на месте инцидента сразу после того, как он произошел. Два человека непосредственно пострадали в инциденте, один из пострадавших вскоре скончался. Сейчас мы выясняем факты инцидента, все факты будут опубликованы в нашем ежедневном отчете».

При этом он не назвал направление, откуда был обстрелян автобус. Также, он добавил: «Наблюдатели миссии сейчас в больнице. Факты еще будут дополняться. Мы знаем, что в автобус попал снаряд, мы не знаем, что это было, пока устанавливаем факт».



Материалы по теме:

Пассажирский автобус попал в серьезное ДТП в Оренбурге
В Москве обстреляли автобус с пассажирами
Доклад ОБСЕ: Ополченцы автобус под Волновахой не взрывали
В ЛНР пассажирский автобус попал под минометный обстрел, есть погибшие
Добавлено: 22 янв 2018 в 22:27, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
СМИ сообщили новые подробности о

СМИ сообщили новые подробности о "тайном отпуске" Петра Порошенко

Власти штата Нью-Йорк нашли деньги для открытия статуи Свободы для туристов

Власти штата Нью-Йорк нашли деньги для открытия статуи Свободы для туристов

Из лунного кратера взлетает загадочный объект: телескоп зафиксировал удивительные кадры

Из лунного кратера взлетает загадочный объект: телескоп зафиксировал удивительные кадры

Эрдоган потребовал от США не провоцировать Турцию

Эрдоган потребовал от США не провоцировать Турцию

Загрузка...



Лента новостей
СМИ: Девять человек погибли при обстреле боевиками христианского квартала Дамаска - 02:56 СМИ: Девять человек погибли при обстреле боевиками христианского квартала ДамаскаВ России отреагировали на отказ Украины забрать военную технику из Крыма - 02:44 В России отреагировали на отказ Украины забрать военную технику из КрымаПрезидента Аргентины попросили при встрече с Путиным попросить его продлить поиски подлодки - 02:35 Президента Аргентины попросили при встрече с Путиным попросить его продлить поиски подлодкиВ Киеве назвали причины снижение транзита российского газа через Украину - 02:35 В Киеве назвали причины снижение транзита российского газа через УкраинуУкраинские чиновники массово декларируют биткоины: суммы доходят до $50 миллионов - 02:21 Украинские чиновники массово декларируют биткоины: суммы доходят до $50 миллионовСМИ: Семь человек погибли в Мозамбике в результате тропического шторма - 02:18 СМИ: Семь человек погибли в Мозамбике в результате тропического штормаНа севере Вьетнама гигантская кобра спровоцировала пробку - 02:18 На севере Вьетнама гигантская кобра спровоцировала пробкуСенат США одобрил продление финансирования правительства - 02:18 Сенат США одобрил продление финансирования правительстваКлуб НХЛ "Торонто" вызвал российского хоккеиста Валиева из фарм-клуба - 02:09 Клуб НХЛ Владимир Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда - 02:00 Владимир Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного судаФутболистом "Зенита" Кришито интересуются клубы из ОАЭ - СМИ - 01:51 Футболистом Призер Олимпиады-2016 по велоспорту-BMX ван Горком вышел из комы - 01:51 Призер Олимпиады-2016 по велоспорту-BMX ван Горком вышел из комыОдин из лидеров донецкого "Шахтера" согласился на переход в другой клуб - 01:45 Один из лидеров донецкого Устроивший стрельбу по прохожим итальянец скончался - 01:44 Устроивший стрельбу по прохожим итальянец скончался
Последние новости
Ученые узнали, как распространяется эпидемия гриппа - 04:45 Ученые узнали, как распространяется эпидемия гриппа Лавров пристыдил Штаты за международные провокации - 04:40 Лавров пристыдил Штаты за международные провокации Беременная Кэндис Свейнпол рассекретила пол своего второго ребенка - 04:39 Беременная Кэндис Свейнпол рассекретила пол своего второго ребенка Россия выделит ООН два миллиона долларов на борьбу с терроризмом - 04:29 Россия выделит ООН два миллиона долларов на борьбу с терроризмом 100 лет первой независимости Украины: от IV Универсала до «Акта Злуки» - 04:18 100 лет первой независимости Украины: от IV Универсала до «Акта Злуки» СМИ: Россияне назвали своих кумиров XX века - 04:09 СМИ: Россияне назвали своих кумиров XX века Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Ласса в Нигерии - 03:57 Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Ласса в Нигерии В Facebook пообещали нейтрализовать угрозы демократии в соцсетях - 03:42 В Facebook пообещали нейтрализовать угрозы демократии в соцсетях Эксперт объяснил, почему в мире все реже вспоминают о войне на Донбассе - 03:42 Эксперт объяснил, почему в мире все реже вспоминают о войне на Донбассе СМИ: Курды выбили протурецких боевиков из пограничной деревни - 03:20 СМИ: Курды выбили протурецких боевиков из пограничной деревни Киев ведет «игру нервов» с Донбассом — мнение - 03:19 Киев ведет «игру нервов» с Донбассом — мнение Volkswagen начнет выпуск электрического хэтчбека в 2019 году - 03:11 Volkswagen начнет выпуск электрического хэтчбека в 2019 году Глава МИД Йемена привез приветствие президента страны Владимиру Путину - 03:08 Глава МИД Йемена привез приветствие президента страны Владимиру Путину
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"