ОБСЕ об обстреле автобуса под Еленовкой: Мы не знаем, что это было

В СММ ОБСЕ подтвердили, что в оккупированной Еленовке Донецкой области автобус с пассажирами попал под обстрел.

Первый заместитель главы СММ Александр Хуг сообщил: «СММ была на месте инцидента сразу после того, как он произошел. Два человека непосредственно пострадали в инциденте, один из пострадавших вскоре скончался. Сейчас мы выясняем факты инцидента, все факты будут опубликованы в нашем ежедневном отчете».

При этом он не назвал направление, откуда был обстрелян автобус. Также, он добавил: «Наблюдатели миссии сейчас в больнице. Факты еще будут дополняться. Мы знаем, что в автобус попал снаряд, мы не знаем, что это было, пока устанавливаем факт».