Одним звеном такие матчи, как с "Северсталью", не выиграть - Епанчинцев

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости, Александр Рогулев. Такие матчи чемпионата КХЛ, как с череповецкой "Северсталью", одним звеном не выигрываются, заявил главный тренер московского "Спартака" Вадим Епанчинцев.

"К сожалению, одним звеном такие игры не выигрываются. Где-то помочь надо было парням сегодня, а этого не было. Вроде вернулись в игру, повели в счете… Потеря концентрации в эпизоде с третьим голом – большая проблема. Неправильно расположились позиционно, пропустили. В таких матчах нужны все игроки. Теперь будем делать все возможное и невозможное, чтобы победить в следующем матче", - сказал Епанчинцев на пресс-конференции.

"Северсталь" в понедельник на выезде обыграла "Спартак" в овертайме со счетом 4:3. В составе "красно-белых" хет-трик сделал Александр Хохлачев.