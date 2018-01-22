Особый статус для Новосибирска может повернуться «социальным бедствием»

«Считаю, что именно в настоящее время назрела потребность всерьез обсудить вопрос об особенном статусе в системе русского местного самоуправления больших мегаполисов, областных центров-миллионников, таковых как Новосибирск», — сообщил Локоть. «Немаловажен особый статус и в формировании социального отношения к городу».

Об этом Анатолий Локоть объявил 19 января на расширенном аппаратном совещании в мэрии. Выступая на аппаратном совещании в мэрии руководитель города Анатолий Локоть высказал мнение о назревшей надобности обсуждения вопроса по присвоению мегаполисам особого статуса в системе местного самоуправления. Локоть обозначил, что областные центры часто являются бюджетными донорами для всего региона, сами же не могут выполнить ни одну серьёзную программу развития города.

«Сегодня очевидно выделение крупных городов в отдельную группу муниципальных образований с расширенным кругом полномочий, дополнительными источниками доходов. Ни в коем случае нельзя допустить какого-то разделения, что есть область, сельские районы и есть большой Новосибирск», — уверен Травников.

«Совершенно явно, что регион развивается благодаря развитию Новосибирска».

По результатам совещания, руководитель города поручил своим заместителям подготовить пакет предложений для обсуждения вероятных изменений на федеральном уровне, в федеральном законодательстве, в госдуме.

Идея придания особого статуса Новосибирску не нова: о ней Анатолий Локоть в первый раз проинформировал в конце осени предыдущего года, объясняя предложение председателя совета Центра стратегических разработок и экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина по соединению Томска, Барнаула и Новосибирска в большую агломерацию.