Пентагон проверит готовность соседей Российской Федерации к условиям войны

Инфраструктуру Украины, Белоруссии, Молдавии, Польши и Финляндии изучит оборонное логистическое агентство США на готовность к ведению войны, говорится в документации для Пентагона. Об этом передает RT. Сообщается, что эти сведения нужны Пентагону для осознания сетей и цепочек поставок товаров в перечисленных странах для подготовки собственной индустрии к ведению деятельности в военное время.

Пентагон интересуют данные о местах нахождения продуктов питания, медикаментов, топлива, одежды и индустриального оборудования, а еще об источниках воды.

Также в итоговый доклад должна войти информация о местных производственных мощностях и мобилизационных способностях, а кроме этого портах, ж/д и автодорогах, аэропортах, мостах и паромных переправах. Оборонное ведомство США также интересуют порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты и данные по мостам и паромным переправам.