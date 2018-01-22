Петр Порошенко объявил об оккупации Украины Украиной

Стоит обозначить, что выступление украинского лидера демонстрировали в прямом эфире многие каналы. Он посвящён утверждённому в 1919 г Акту воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

Петр Порошенко оговорился в поздравлении с Днем соборности, заявив, что украинскую землю топчет сапог «украинского оккупанта». Также в сей день в 1918 объявили о независимости УНР.

Оговорка — не первая в политической жизни украинского лидера.

Напомним, что до этого в процессе своего выступления в честь Дня дипломатии Порошенко, оговорившись, назвал украинский режим подлым. При этом в тот раз никаких поправок он делать не стал, продолжая говорить о сопротивлении «цивилизованного мира и русского империализма», а еще существенной роли государства Украины в данном процессе. Так, в конце 2017 он объявил, что никто лучше не знает о «подлости украинского режима», чем украинцы.