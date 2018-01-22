Порошенко назвал ВСУ «украинскими оккупантами» в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе выступления ко Дню соборности Украины допустил оговорку, заявив, что землю на Донбассе «топчет сапог украинского оккупанта», передаёт РИА «Новости».
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«Радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог украинского оккупанта… российского оккупанта топчет нашу украинскую суверенную землю … Донетчины и Луганщины», — сказал, поправившись, Порошенко.
Заявление украинского президента собравшиеся встретили аплодисментами.
Оговорка Порошенко является не первым подобным случаем в его практике.
В декабре прошлого года, выступая в МИД по случаю Дня дипломатической службы, он заявил, что никто лучше не знает «подлость украинского режима», чем сами украинцы.
В январе 2017 года Пётр Порошенко, встречаясь с жителями Мариуполя, сказал, что для них «украинская оккупация — это временно».
День соборности является на Украине государственным праздником, приуроченным к провозглашению в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в одно государство.
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