Посольство США перенесут в Иерусалим в последующем году

В воскресенье Пенс прибыл в Израиль в рамках ближневосточного турне, в которое также вошли Египет и Иордания.

Это решение вызвало негодование палестинцев и мусульманских стран.

Словами о том, что для него огромная честь быть «в столице Израиля, Иерусалиме», он начал переговоры Нетаньяху, информирует Reuters.

Напомним, 6 декабря прошлого года, президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и проинформировал о переносе американского посольства из Тель-Авива.

В начале зимы прошедшего года американский президент объявил, что Иерусалим был столицей Израиля и отдал приказ о подготовке к транспортировке дипсмиссии.

Пенс в данный момент находится с визитом в Израиле.

Он обозначил, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Госдепартаменту начать подготовку к переносу посольства из Тель-Авива.