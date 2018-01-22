Пострадавшую во время пожара в Седельниково женщину планируют доставить в Омск

Как уже докладывало РИА «Омск-информ», сегодня в личном доме райцентра Седельниково взорвался бытовой газ, в следствии этого произошел пожар. Ее состояние оценивается как очень тяжкое, перевозить пострадавшую пока нельзя. Двое детей и отец 1963 рождения не пострадали. ВРИО Губернатора Александр Бурков срочно выехал на место происшествия.

ВРИО губернатора Александр Бурков и главный федеральный инспектор по Омской области Иван Евстифеев побывали на месте пожара. В настоящее время пациентка находится в реанимации, где ей оказывается вся нужная медицинская помощь.

По предварительной версии, пожар начался после хлопка газового баллона, который принес домой руководитель семьи. Противошоковая терапия направлена на обезболивание. Ежели состояние стабилизируется, то утром ее на вертолете доставят в ожоговый центр Омска. Он поручил органам опеки и соцзащиты оказать пострадавшей семье всестороннюю помощь. Произошла кошмарная катастрофа. Я прошу правоохранительные органы тщательно разобраться в ситуации: «как заправляются газовые баллоны и почему такое происходит», — проинформировал Бурков. Также он распорядился провести разъяснительную работу с населением по поводу опасности заправки баллонов на незаконных газонаполнительных станциях и пунктах. На станции, где он заправлялся, изымают документы.

Добавим, что в Омской области за месяц — с 23 декабря по 22 января — случилось три инцидента, где предпосылкой ЧП стали взрывы газовых баллонов.