Появилось видео, как «золотая молодежь» промчалась по встречной полосе МКАД

Судя по комментариям к подписи, автор видео — некий igorek_0063.

Шофёр из нового видео едет по встречке Московской кольцевой автодороги — судя по всему, по внешней стороне. Столичные госавтоинспекторы изучают опубликованную в соцсети Инстаграм видеозапись, запечатлевшую, как шофёр автомобиля двигается по встречной полосе на МКАД, передает в начале рабочей недели ТАСС. В комментарии к видео он объявил о необходимости принять закон, «расширяющий дороги».

Шофёр решил не стоять вместе с остальными на Ленинском проспекте, и объехал пробку по встречной полосе. У него большое количество снимков из клубов, юноша часто позирует в боксёрской стойке и слушает песню Timaro «Даги В Абу-Даби».

В московском управлении ГИБДД докладывают, что знают о видеоролике и изучают информацию о происшествии.