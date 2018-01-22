Появился алгоритм, способный предсказать смерть

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование алгоритма, отслеживающего жизненные показатели пациентов, которые свидетельствуют о приближении внезапной смерти. Речь идет, прежде всего, о таких заболеваниях, как инфаркт и легочная недостаточность. Алгоритм получил название Wave Clinical Platform (волновая клиническая платформа), он разработан компанией Excel Medical.Алгоритм фиксирует тонкие изменения в медицинских показателях пациента и отправляет оповещения примерно за 6 часов до резкого ухудшения его состояния. Система также отслеживает жизненно важные параметры во взаимосвязи друг с другом. Так, например, небольшой скачок артериального давления может не указывать на что-то серьезное, но в сочетании со снижением насыщенности крови кислородом или уменьшением частоты дыхания говорит о серьезном ухудшении состояния больного.Искусственный интеллект оказывается полезным даже на самых ранних стадиях заболевания. Его дальнейшее развитие поможет ускорить медицинские исследования, что в результате позволит быстрее решить возникшую проблему. В некоторых случаях ИИ уже доказал свою эффективность в диагностике заболеваний. Более того, установив диагноз, он порекомендует медикам варианты лечения.