Психологи работают с учениками школы в Улан-Удэ после нападения

В 1-ый учебный день после ЧП на занятия пришла основная часть воспитанников - около 80% учащихся.

Школа в Улан-Удэ, где на прошедшей неделе подросток совершил нападение на детей и учительницу, возобновила работу, передает РИА Новости. «Полагали, что будет меньше», — сообщил руководитель.

Разуваев добавил, что всю неделю в школе будут проходить встречи с родителями. «Родители беспокоятся, звонят активно», — сказал он. Охранять учебное заведение станут работники военной милиции, а на входе появятся рамки металлоискателя. Он проинформировал, что ремонт в пострадавшем кабинете начнется в понедельник, 22 января, и приблизительно через неделю закончится.

Кроме того, усилится психологическое сопровождение воспитанников: в больших школах появятся штатные психологи, в малых — приходящие. Закончить ремонтные работы планируется через неделю.

19 января девятиклассник напал на воспитанников седьмого класса. Были госпитализированы в больницу семь человек. Ученик девятого класса напал на семиклассников и учительницу, ранив семь человек. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».