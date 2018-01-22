Пушков о взносе РФ в Совет Европы: пусть платит Украина

Российский сенатор Алексей Пушков, обсуждая заявление генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда о необходимости внесения Россией членских взносов, предложил поручить это Украине.

Так, Пушков отметил: «В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина».

Напомним, сегодня Ягланд напомнил с трибуны ПАСЕ о том, что Россия, как и все страны-члены Совета Европы, имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале этого года.