Путин внес изменения в Устав российских военнослужащих

Верховный главнокомандующий российскими вооруженными силами и действующий президент Российской Федерации Владимир Путин внес некоторые коррективы в устав Вооруженных сил РФ, подписав соответствующий Указ.

Как сообщает агентство Рен-ТВ, со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации, теперь начиная с 22 января 2018 года, российские военные будут отвечать командиру, на его поздравления и благодарности, фразой «Служу России». В то время как ранее она звучала: «Служу Российской Федерации».

Стоит отметить, что начиная с царской России и до наших дней, данное выражение неоднократно претерпевало изменения. Так, в дореволюционные времена (1910) она звучала – «Рад стараться», в 1924 году – «Служу трудовому народу», в 1937 году – «Служу Советскому союзу». Позже, после распада СССР, с 1994 года это была фраза «Служу Отечеству», и уже с 2008 года – «Служу Российской Федерации».

Напомним, воинский устав – является нормативно-правовым актом, который регламентирует функционирование вооруженных сил. Считается, что один из первых подобных документов появился в России по приказу царя Ивана Грозного, в 1571 году. Он назывался «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе».