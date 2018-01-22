Пятизвездочный отель могут построить на месте санатория у «Ласточкина гнезда»

Дом отдыха находится рядом с замком «Ласточкино гнездо». Инвестором стала компания Владимира Зарицкого, до этого командовавшего ракетными войсками и артиллерией РФ, пишет РБК.

Фирма Зарицкого «Управляющая компания инфраструктурных проектов» строит по заказу крымского госпредприятия «Солнечная Таврика» пятизвездочный отель на 172 номера площадью 12,7 тыс. квадратных метров. Руководство Крыма в начале зимы предыдущего года уже одобрило проект люксового гостиничного комплекса, строительством которого займется ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов».

По ИНН Владимира Зарицкого РБК нашел в базе СПАРК несколько компаний, в том числе ликвидированный Фонд поддержки ракетных войск и артиллерии. Также понятно, что до этого он командовал ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск РФ в 2001—2008 годах. Принадлежащая ему УКИП зарегистрирована в Симферополе, по тому же адресу, что «Инжиринговая компания „Интеграл“, в которой Зарицкому принадлежит 99%». В конце осени 2016-ого года «Интеграл» стал инвестором реконструкции севастопольского аэропорта Бельбек, но позже его развитие было доверено минобороны.

Гендиректор УКИП Николай Козорез подтвердил РБК информацию о проекте возведения нового гостиничного комплекса, однако на дополнительные вопросы не ответил. Осенью нынешнего года администрации города Ялты умело провела в Гаспре социальные слушания, убедив местных граждан в выгоде изъятия под игорную зону 16,8 гектара из земель поселка — жителям обещали, что это даст дополнительные рабочие места, а молодых людей туда пускать не будут.

Примечательно, что документов проекта застройки мыса Ай-Тодор на сайте Минэкономразвития Крыма и в открытых источниках нет, однако они письмо от предправления банка есть в документах проекта.

Дом отдыха «Жемчужина» содержит в себе 48 зданий и сооружений, в том числе 14 спальных корпусов и коттеджей, целебный корпус, столовую и кинозал на 450 мест. Средняя загрузка гостиниц, санаториев и пансионатов Крыма в 2017-ом составила 37%. По его мнению, заполняемость качественных пятизвездочных гостиниц в районе Ялты в сезон — в июле-сентябре — может быть близка к 100%.

Отметим, что в распоряжении «Судакмортранса» находятся местные пляжи Судака, успешная деятельность на которых принесла предприятию в следующем году 2,5 млн руб прибыли.