Руководство обязало мессенджеры утаивать кооперацию с правоохранителями

Все ОРИ обязаны хранить в тайне факты запросов из этих структур. Соответствующий документ 22 января размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Руководство РФ обнародовало распоряжение, касающееся взаимодействия организаторов распространения информации со спецслужбами.

В документе также сообщается, что мессенджеры обязаны предоставить удаленный доступ к собственной информационной системе не позже 3-х месяцев с даты получения соответствующего объявления от ФСБ.

При этом все программно-технические средства, которые используются в рамках взаимодействия с уполномоченными органами, не могут быть расположены за пределами Российской Федерации.

Ранее стало известно, что ФСБ составила в отношении Telegram административный протокол. За отказ сотрудничать с Федеральной службой безопасности известный мессенджер оштрафовали на 800 тыс. руб., докладывала «Федеральная служба новостей».