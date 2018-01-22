Американское федеральное руководство не может начать работу из-за споров республиканцев и демократов по поводу принятия резолюции о продлении временного снобжения деньгами. Против проекта резолюции выступили демократы, которые требуют включить в документ меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними.

Отметим, что руководство с полуночи (08:00 утра мск) не менее не имеет средств для выполнения собственных функций.

Документ вступит в силу только после того, как будет поддержан сенатом и подписан лидером США Дональдом Трампом.

В конце рабочей недели Сенат отказался закончить работу над резолюцией о продлении временного снобжения деньгами госучреждений.

Идет речь о программе, введенной еще при Бараке Обаме, которую министр юстиции США Джефф Сешнс осенью предыдущего года назвал обходом положений иммиграционного законодательства и сказал, что процесс аннулирования DACA займет полгода.

В Палате уполномоченных приняли резолюцию, по которой финансирование госучреждения продлено до 16 февраля. Те работники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в похожих условиях, не получают жалованье, но оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с финансированием руководства урегулирован. История приостановок работы руководства С 1977 года финансирование работы федерального руководства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом по крайней мере 17 раз. Самый короткий период безденежья продолжался три дня, а рекордно длинный составил приблизительно 21 день — между 15 декабря 1995 и 6 января 1996-ого.