Шойгу назвал основное направление сотрудничества РФ и Лаоса

Сегодня, 22 января, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Лаос, проинформировали в Минобооны РФ. В программу визита также входит встреча Шойгу с лаосским премьер-министром Тхонглуном Сисулитом.

Кроме того, он добавил, что на текущий момент ведется энергичная работа по практическому исполнению достигнутых договоренностей, в том числе в оборонной сфере. «Переговоры дозволят продолжить начатый в российской столице весной 2014 года обмен суждениями о состоянии и перспективах сотрудничества в военной и военно-технической областях», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

«Страны ведут активную работу по достигнутым между лидерами государств договоренностям в 2016-ом году», — разъяснил русский министр.