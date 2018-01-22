Синоптики предупредили об осложнении погодных условий в семи областях

В Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской — 22–23 января ожидается осложнение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«По данным Укргидрометцентра, в течение 22–23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий», — сказано в сообщении.

Ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей — преимущественно дождя; налипание мокрого снега и гололед на проводах и деревьях, на дорогах — гололед.

Прогнозируется усиление скорости ветра до 15–20 м/с, а местами даже до 25 м/с, метели, снежные заносы.