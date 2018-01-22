СМИ: Пентагон собирает информацию на случай войны с Россия

Оборонное логистическое агентство США намерено изучить инфраструктуру Беларуси, Украины, Молдовы, Финляндии и Польши на предмет готовности к условиям военного времени.

СМИ, со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение издания отмечает, что исследование необходимо Пентагону для понимания логистических сетей и цепочек поставок различных товаров в этих пяти странах для подготовки собственной промышленности к функционированию в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций.

В итоговых отчетах должна содержаться информация о местных и региональных источниках воды и продуктов питания, топлива, медикаментов, промышленного оборудования и одежды.

Кроме того, Пентагон интересуют сведения о строительных материалах и технике, местных производственных мощностях и мобилизационных возможностях.

Помимо этого, без внимания не останется транспортная инфраструктура восточно-европейских стран — порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты, данные по мостам и паромным переправам.

Также, в исследовании должно быть указано, сколько времени займет доставка материалов из США по морю и по воздуху в Беларусь, Финляндию, Молдову, Польшу и Украину.