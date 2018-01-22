Смольный отменил распоряжение о строительстве мусороперерабатывающего завода на Волхонке

Против проекта выступали так же и здешние граждане, которые боялись, что сор начнут сжигать, хотя его планировали сортировать и перерабатывать.

В ведомстве сообщили, что договор аренды земельного участка площадью 410 тыс. 887 кв. метров с компанией «Анабасис» расторгнут.

Руководство Санкт-Петербурга отменило распоряжение, разрешающее строительство мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе. Об этом поведали в пресс-центре комитета по инвестициям. Завод собиралась строить компания Александра Ебралидзе «Анабасис». Идет речь о Ломносовском районе, где опасные нечистоты стекаются в реку Куйровка. На тот момент площадь свалки составляла порядка 25 га.