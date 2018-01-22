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Снег и похолодание придут в столичный регион в начале рабочей недели


Добавлено: 22 янв 2018 в 10:31, Категория: Политика
Снег и похолодание придут в столичный регион в начале рабочей недели

В воскресенье в столице и Подмосковье предполагается небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 6 градусов.

Синоптики рассказали, что температура в Москве и столичном регионе приблизится к климатической норме 22 января. Как передаёт Гидрометцентр, ветер составит приблизительно 6-11 метров за секунду, а атмосферное давление предполагается на отметке в 749 мм ртутного столба.

Ночь на вторник вполне может стать самой холодной с начала зимы: столбики термометров в столице опустятся до минус 12-14 градусов.

В Подмосковье температура воздуха днем опустится от минус 7 до минус 12 градусов. Ночью температура кое-где может опуститься до минус 17 градусов.



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Добавлено: 22 янв 2018 в 10:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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