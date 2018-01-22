Снегопад в Самарской области продлится три дня

При ухудшении погодных условий ГУ МЧС Российской Федерации по Самарской области призывает водителей соблюдать высокоскоростной режим и быть особенно внимательными на трассах. Метеорологи прогнозируют снегопады, кое-где метель.

По предположениям синоптиков, ожидается облачность, небольшой и умеренный снег, кое-где метель. Об этом информирует pr-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области. Порывы ветра достигнут скорости 18 метров за секунду.

«С юго-западными потоками на Среднюю Волгу начнет поступать теплый влажный воздух с Черного моря».

«22 и 23 января небольшой и умеренный снег, кое-где метель». Об этом передает Приволжское УГМС. Стремитесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять около непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. При сильных порывах ветра лучше спрятаться в помещении. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником либо специальную палку с заостренными шипами.