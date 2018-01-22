Совет Европы планирует вернуть Россию в ПАСЕ

Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ до саммита организации, запланированного в следующем году.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что это должно произойти через изменение правил ассамблеи до такого уровня, чтобы «вернуть на борт все страны-члены организации».

Ягланд отметил: «Гармонизация правил организации — это часть нашей работы… достижение этой цели было бы лучшим способом отметить 70 лет основания организации».

По информации, гармонизация, о которой идет речь, означает снятие с российской делегации санкций, наложенных на россиян за аннексию Крыма и агрессию в Донбассе.

По мнению Ягланда, возвращение России будет означать восстановление защиты органов СЕ на территории «всех 47 стран-членов».

Он подчеркнул: «Европа не должна быть разделена снова. Новый раздел будет вредить всем».