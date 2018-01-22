США хотели включить Российскую Федерацию в программу «Звездные войны»

Прошлый президент США Джордж Буш-старший хотел обговорить с тогдашним президентом Российской Федерации Борисом Ельциным идею присоединения страны к проекту «звездных войн». Программа подразумевала создание повсеместной системы противоракетной обороны с деталями космического базирования.

Печатное издание заявляет, тогдашняя североамериканская администрация планировала поделиться с Россией стратегическими военнослужащими разработками и системами обороны.

Североамериканская программа СОИ, либо «Звездные войны», была запущена в 1983-м году, она предусматривала исследование возможности расположить субъекты противоракетной обороны в космосе для защиты всей территории США от межконтинентальных баллистических ракет.

Следует обозначить, что проект СОИ по выведению на орбиту военных лазеров, не менее известный как «Звездные войны», был свернут в виду его трудности и дороговизны. Рассматривался даже общий с Россией проект создания системы защиты от ракет средней дальности. По утверждению советника английского руководства, похожий шаг имел бы серьёзное воздействие на НАТО, а старое разделение Восток-Запад могло бы быть заменено на Север-Юг.

Печатное издание также ссылается на не менее поздние документы, в которых сообщается о том, что Вашингтон «умерил свои амбиции» в плане сотрудничества с Россией в сфере стратегических разработок.

В рамках инициативы предполагалось создание военнослужащими 2-х стран систем предупреждения ракетных ударов из космоса. Английские дипломаты подчеркнули, что Вашингтон «принимал недалёко к сердцу» проблемы, связанные с созданием повсеместной системы обороны.

РФ и США могли вступить в тайный военный сговор по «Звездным войнам» в 1992 г.