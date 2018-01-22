Стало известно, кто избран новым президентом ПАСЕ

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы стал Микеле Николетти.

Он был назначен на должность без формального голосования. Согласно договоренностям политических групп, в 2018 году должность президента ПАСЕ должен занимать представитель социалистических партий, а социалисты выдвинули лишь кандидатуру Микеле Николетти.

Николетти уже не раз выступал за продолжение диалога с Госдумой РФ.

«Очень жаль, что парламент РФ не представил делегацию на сессию 2018 года. Тем не менее, диалог с российским парламентом продолжится», -заявил он.