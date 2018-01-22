Стало известно место и дата встречи Волкера с Сурковым

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер намерен посетить Украину на этой неделе.

СМИ сообщают: «Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду, 24 января, поедет на восток Украины, а уже 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве».

При этом 26 января, Волкер планирует встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Запланированная встреча пройдет в Дубаи вместо сербского Белграда, где дипломаты ранее проводили встречи.

СМИ добавили: «Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии».

Представительница Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская сообщила: «Это не будет что-то новое, вряд ли будут какие-то новые вводные позиции, но видения со всех сторон озвучиваются и в этой тематике. И США, по крайней мере, в лице Волкера, заинтересованы в реальной миротворческой миссии, поскольку этот конфликт не может быть преодолен без эффективной третьей стороны, а третья сторона — это не просто наблюдатели: это те, кто могут присутствовать и своим присутствием превентивно обеспечить отсутствие боевых действий или невмешательство агрессора в любые события, которые будут развиваться далее».

По ее словам, Волкер посещает Украину в обязательном порядке каждый раз перед встречей с Сурковым.