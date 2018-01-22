Трамваи обновленного поколения запустили из Нагатино до центра столицы

Трамваи обновленного поколения «Витязь-М» вышли в российской столице на маршрут № 35 «Новоконная площадь» — «Нагатино», который связывает центральные и южные районы, несколько линий метрополитена и Павелецкий вокзал. С 22 января месяца по нему начали курсировать трамваи «Витязь-М». Об этом информирует pr-служба «Мосгортранса». Трамваи «Витязь-М» работают без турникетов, вход и выход осуществляются во все двери.

По утверждению собеседника агентства, низкопольные трамваи «Витязь-М» в недалеком прошлом поступили в Октябрьское трамвайное депо. Помимо этого трамваи оборудованы камерами видеонаблюдения и разъемами USB, предназначенными для подзарядки мобильных устройств. Эти машины оснащены актуальным для нашего времени оборудованием и на 100% приспособлены для комфортного проезда пассажиров, включая «маломобильных». Пассажиры могут заходить во все двери и оплачивать проезд при помощи валидаторов в салоне.

Низкополые трамваи «Витязь-М» вмещают до 260 пассажиров, в салоне имеется 60 мест для сидения. Они вышли на маршрут № 35 «Новоконная площадь — Нагатино».

Как поведали онлайн-изданию «Строительство.RU» в пресс-центре московской мэрии, этот маршрут будет объединительным для Павелецкого вокзала и нескольких ветвей подземки. До конца 2019-ого в столицу в целом поставят 300 новых трамваев, сообщили в Мосгортрансе.