Трое граждан России вошли в европейский список молодых инноваторов

В рейтинге, который ежегодно составляет журнал Forbes, представлены имена самых многообещающих предпринимателей и изобретателей, стартаперов и ученых, спортсменов и деятелей искусства, репортеров и ретейлеров в европейских странах моложе 30 лет. В этот раз в рейтинг попали уполномоченные 34 европейских стран.

Рейтинг разделён на 10 категорий в нескольких сферах: искусства и культуры, развлечений, ритейла, инноваций, медиа и других.

Рейтинг многообещающих европейских стартаперов, ученых, изобретателей, бизнесменов, деятелей искусства, журналистов, спортсменов и ретейлеров в возрасте до 30 лет был размещен в 3-й раз. Таким образом, в список 2018-ого вошло не менее 300 человек из рекордного числа европейских стран — 34.

В списке «Ритейл и e-commerce» оказалась москвичка Гульназ Хусаинова и ее стартап EasySize.

Трое россиян, оказавшихся в списке, делают бизнес вне границ РФ.

Одним из самых многообещающих финансистов оказался Денис Федоряев — основатель компании Blazar Capital, которая помогает бизнесменам запускать новый бизнес. Компания дает возможность снизить число возвратов одежды на 35-40%, что экономит выручку онлайн-магазинам. Она открыла в столице Англии салон Artefact London, специализирующийся на пошиве мужских костюмов на заказ.