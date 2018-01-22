Тука сообщил, сколько Россия тратит на содержание ОРДЛО

Замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что каждый год Россия тратит на содержание «ЛДНР» около 100 миллиардов рублей.

Причем, он добавил, что это без учета военных расходов. По его словам, самостоятельно «республики» выжить не в состоянии так как их собственные поступления не покрывают и 25% потребностей. Отмечается, что с каждым годом запросы «ЛДНР» растут. В 2014 году на ОРДЛО Кремль потратил 60 и 38 миллиардов, соответственно, а уже в 2017 году эти цифры составили 68 и 42 миллиарда рублей.

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