Тука сообщил, сколько Россия тратит на содержание ОРДЛО

Показать меню
Актуально
Вступил в силу закон, который коснется каждого украинца - 04:50 Вступил в силу закон, который коснется каждого украинца СМИ подсчитали последствия ядерного удара по Гавайям - 04:58 СМИ подсчитали последствия ядерного удара по Гавайям Почему Порошенко отдыхает далеко за пределами Украины (ВИДЕО) - 05:11 Почему Порошенко отдыхает далеко за пределами Украины (ВИДЕО) В США выбрали лучшие автомобили 2017 года - 05:15 В США выбрали лучшие автомобили 2017 года В Калифорнии упал военный вертолет «Apache» – Fox - 05:20 В Калифорнии упал военный вертолет «Apache» – Fox В Донбассе стало на 70 процентов больше нарушений — Наблюдатели ОБСЕ - 05:44 В Донбассе стало на 70 процентов больше нарушений — Наблюдатели ОБСЕ Сводка из Донбасса: Бои и обстрелы, резкое обострение под Дебальцево и - 05:45 Сводка из Донбасса: Бои и обстрелы, резкое обострение под Дебальцево и Горловкой (ФОТО, ВИДЕО) Махачев нокаутировал бразильца Тибау на турнире UFC 220 - 05:57 Махачев нокаутировал бразильца Тибау на турнире UFC 220 Эксперт предсказал, что iPhone X снимут с производства - 06:11 Эксперт предсказал, что iPhone X снимут с производства Американцев можно прогнать только силой - 06:14 Американцев можно прогнать только силой Компания Mercedes-Benz тестирует компактный автомобиль нового поколения (ФОТО) - 06:16 Компания Mercedes-Benz тестирует компактный автомобиль нового поколения (ФОТО) Турция подверглась ракетному обстрелу с территории Сирии - СМИ - 06:30 Турция подверглась ракетному обстрелу с территории Сирии - СМИ Ксения Собчак окунулась в ледяную воду на Крещение - 06:36 Ксения Собчак окунулась в ледяную воду на Крещение В Сети появилось видео посадки самолета во время урагана (ВИДЕО) - 06:43 В Сети появилось видео посадки самолета во время урагана (ВИДЕО) Они против России: олигархат и ставленники Запада захватили кабинет министров - 06:49 Они против России: олигархат и ставленники Запада захватили кабинет министров Молдавии (ФОТО) Статую Свободы закрыли для туристов из-за прекращения работы правительства - 06:57 Статую Свободы закрыли для туристов из-за прекращения работы правительства Хелен Миррен и Лиам Нисон рассказали о романе, случившемся между ними 30 лет - 07:00 Хелен Миррен и Лиам Нисон рассказали о романе, случившемся между ними 30 лет назад
» » Тука сообщил, сколько Россия тратит на содержание ОРДЛО

Тука сообщил, сколько Россия тратит на содержание ОРДЛО


Добавлено: 22 янв 2018 в 20:51, Категория: Украина

Замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что каждый год Россия тратит на содержание «ЛДНР» около 100 миллиардов рублей.

Причем, он добавил, что это без учета военных расходов. По его словам, самостоятельно «республики» выжить не в состоянии так как их собственные поступления не покрывают и 25% потребностей. Отмечается, что с каждым годом запросы «ЛДНР» растут. В 2014 году на ОРДЛО Кремль потратил 60 и 38 миллиардов, соответственно, а уже в 2017 году эти цифры составили 68 и 42 миллиарда рублей.


Фото:
Тука сообщил, сколько Россия тратит на содержание ОРДЛО


Материалы по теме:

Тука назвал причину выхода России из СЦКК
Тука: Выход России из СЦКК ухудшит гуманитарную ситуацию на Донбассе
Тука рассказал на кого заменят главарей «ЛДНР»
Тука сообщил, сколько Россия тратит на войну в Донбассе
Добавлено: 22 янв 2018 в 20:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
СМИ сообщили новые подробности о

СМИ сообщили новые подробности о "тайном отпуске" Петра Порошенко

Власти штата Нью-Йорк нашли деньги для открытия статуи Свободы для туристов

Власти штата Нью-Йорк нашли деньги для открытия статуи Свободы для туристов

Из лунного кратера взлетает загадочный объект: телескоп зафиксировал удивительные кадры

Из лунного кратера взлетает загадочный объект: телескоп зафиксировал удивительные кадры

Эрдоган потребовал от США не провоцировать Турцию

Эрдоган потребовал от США не провоцировать Турцию

Загрузка...



Лента новостей
СМИ: Девять человек погибли при обстреле боевиками христианского квартала Дамаска - 02:56 СМИ: Девять человек погибли при обстреле боевиками христианского квартала ДамаскаВ России отреагировали на отказ Украины забрать военную технику из Крыма - 02:44 В России отреагировали на отказ Украины забрать военную технику из КрымаПрезидента Аргентины попросили при встрече с Путиным попросить его продлить поиски подлодки - 02:35 Президента Аргентины попросили при встрече с Путиным попросить его продлить поиски подлодкиВ Киеве назвали причины снижение транзита российского газа через Украину - 02:35 В Киеве назвали причины снижение транзита российского газа через УкраинуУкраинские чиновники массово декларируют биткоины: суммы доходят до $50 миллионов - 02:21 Украинские чиновники массово декларируют биткоины: суммы доходят до $50 миллионовСМИ: Семь человек погибли в Мозамбике в результате тропического шторма - 02:18 СМИ: Семь человек погибли в Мозамбике в результате тропического штормаНа севере Вьетнама гигантская кобра спровоцировала пробку - 02:18 На севере Вьетнама гигантская кобра спровоцировала пробкуСенат США одобрил продление финансирования правительства - 02:18 Сенат США одобрил продление финансирования правительстваКлуб НХЛ "Торонто" вызвал российского хоккеиста Валиева из фарм-клуба - 02:09 Клуб НХЛ Владимир Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда - 02:00 Владимир Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного судаФутболистом "Зенита" Кришито интересуются клубы из ОАЭ - СМИ - 01:51 Футболистом Призер Олимпиады-2016 по велоспорту-BMX ван Горком вышел из комы - 01:51 Призер Олимпиады-2016 по велоспорту-BMX ван Горком вышел из комыОдин из лидеров донецкого "Шахтера" согласился на переход в другой клуб - 01:45 Один из лидеров донецкого Устроивший стрельбу по прохожим итальянец скончался - 01:44 Устроивший стрельбу по прохожим итальянец скончался
Последние новости
Ученые узнали, как распространяется эпидемия гриппа - 04:45 Ученые узнали, как распространяется эпидемия гриппа Лавров пристыдил Штаты за международные провокации - 04:40 Лавров пристыдил Штаты за международные провокации Беременная Кэндис Свейнпол рассекретила пол своего второго ребенка - 04:39 Беременная Кэндис Свейнпол рассекретила пол своего второго ребенка Россия выделит ООН два миллиона долларов на борьбу с терроризмом - 04:29 Россия выделит ООН два миллиона долларов на борьбу с терроризмом 100 лет первой независимости Украины: от IV Универсала до «Акта Злуки» - 04:18 100 лет первой независимости Украины: от IV Универсала до «Акта Злуки» СМИ: Россияне назвали своих кумиров XX века - 04:09 СМИ: Россияне назвали своих кумиров XX века Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Ласса в Нигерии - 03:57 Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Ласса в Нигерии В Facebook пообещали нейтрализовать угрозы демократии в соцсетях - 03:42 В Facebook пообещали нейтрализовать угрозы демократии в соцсетях Эксперт объяснил, почему в мире все реже вспоминают о войне на Донбассе - 03:42 Эксперт объяснил, почему в мире все реже вспоминают о войне на Донбассе СМИ: Курды выбили протурецких боевиков из пограничной деревни - 03:20 СМИ: Курды выбили протурецких боевиков из пограничной деревни Киев ведет «игру нервов» с Донбассом — мнение - 03:19 Киев ведет «игру нервов» с Донбассом — мнение Volkswagen начнет выпуск электрического хэтчбека в 2019 году - 03:11 Volkswagen начнет выпуск электрического хэтчбека в 2019 году Глава МИД Йемена привез приветствие президента страны Владимиру Путину - 03:08 Глава МИД Йемена привез приветствие президента страны Владимиру Путину
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"