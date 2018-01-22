Тука заявил, что закон о Донбассе не запрещает проведение выборов

В принятом законе о реинтеграции Донбасса нет ограничений по проведению местных выборов. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Это закон исключительно о менеджменте Донецкой и Луганской области. Среди позитива, который там есть, это создание Объединенного оперативного военного штаба, подчинение ВСУ, а не СБУ. Это позитивное явление», — заявил он.

По словам чиновника, военное положение президент Украины мог ввести в любой момент, но в этом законе не предусмотрено ограничение прав избирателей, а значит можно проводить выборы.

«Принципиальная разница между военным положением и теми положениями, которые есть в тексте принятого закона в том, что во время введения военного положения не проводятся любые выборы на тех территориях, на которых объявлено военное положение. В тех мероприятиях, которые предусмотрены принятым законом, никакого ограничения о выборах, об ограничении прав избирателей ни одного упоминания нет», — сообщил Тука.