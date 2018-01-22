Турция начинает большую войну в Сирии, или Курдский цейтнот

Мечта курдов о создании независимого государства рассыпается как карточный домик.

Казавшаяся недавно безошибочной ставка на США сильно подвела курдских лидеров. Вашингтон выжал из незадачливого союзника все, что смог и «слил» его при первом удобном случае.

Курдские квазигосударственные образования всегда интересовали Белый дом исключительно в качестве инструмента дестабилизации ближневосточных стран с целью свержения неугодных режимов. При этом, как показал пример Ирака, даже при успешной реализации данного сценария, американцы не допустили возникновения курдского государства вокруг Эрбиля.

Абсолютно очевидно, что, не смотря на сложные взаимоотношения последних лет, Анкара останется для Вашингтона приоритетным союзником в регионе. При этом ряд политических ошибок, ранее совершенных Белым домом в отношении Турции, сегодня вынуждает администрацию Трампа идти на серьезные уступки Эрдогану.

Для Эрдогана же уничтожение курдской автономии на южных рубежах Турции является приоритетной задачей, определяющей его образ сильного лидера — Ататюрка XXI века. Поэтому не стоит сомневаться в том, что Африн это начало большой войны, целью которой является полная ликвидация сирийского Курдистана.

Сегодня участь Африна видится практически решенной. Курдское ополчение и количественно и качественно уступает турецким вооруженным силам. Мотивация Эрдогана решить «курдский вопрос» запредельна. Он не раз это демонстрировал, по ходу сирийского кризиса вступая в серьезную конфронтацию и с Россией и с США.

Падение Африна и утрата средиземноморского побережья фактически поставит крест на независимом Курдистане как полноценном государстве. А вот судьба Мембиджа пока не видится столь однозначной. Она будет зависеть от прозорливости курдских лидеров на северо-востоке Сирии.

Несомненно, после ликвидации афринского плацдарма турки развернуться на восток и будут выдавливать курдов вплоть до иракской границы, а может быть и дальше.

В этих условиях единственным реальным шансом сохранения хоть какой-то автономии для сирийских курдов является возвращение под юрисдикцию Дамаска. Стартующий в ближайшее время Конгресс сирийского национального диалога дает превосходный шанс для обсуждения сценариев реинтеграции курдов в сирийское политическое поле на максимально приемлемых условиях. Однако курдам следует четко понимать, что и это «окно возможностей» стремительно захлопывается.

Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»