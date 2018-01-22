Украина отказалась от предложения России забрать военную технику из Крыма

Глава МИД Украины Павел Климкин дал понять, что Киев не намерен забирать свою военную технику из Крыма, назвав предложение Москвы уловкой.«Этот трюк России: показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу юридическую или политическую позицию», –– заявил Климкин.Политик отметил, что Киев не получал каких-либо официальных предложений от Москвы относительно военной техники.11 января президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Украине ее технику. Он уточнил, что речь идет о десятках кораблей, боевых самолетов, состояние которых плачевно.