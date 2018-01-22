В Белгородской области бешеная собака покусала 17 человек

В городе Шебекино Белгородской области от нападений бешеной собаки пострадало 17 человек, среди которых девять детей, сообщает в понедельник, 22 января, управление Россельхознадзора по региону, пишет РИА «Новости».

Как сообщает ведомство, пробы для исследования на бешенство поступили в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию в воскресенье с пометкой «срочно».

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«По словам доставивших пробу работников Шебекинской ветлаборатории, от этого бродячего животного в Шебекине по улице 50 лет Октября пострадали 17 человек, в том числе девять детей… Диагноз «бешенство» подтвердился», — говорится в сообщении.

По сведениям ведомства, с начала 2018 года в области это уже 15-й выявленный ветеринарной лабораторией случай бешенства.

В прошедшем году в регионе лабораторно подтвердили 130 эпизодов бешенства. Самое большое количество выявлено среди домашних животных (собак и кошек) — 85 случаев, среди диких животных (лис, куниц, енотовидных собак) — 22, среди крупного и мелкого рогатого скота — 23 случая бешенства, говорится в сообщении.

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