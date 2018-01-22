В Болгарии продают горбатый «запорожец» за $ 42 тысячи

В Болгарии «Запорожец» 1968 года выпуска выставили на продажу за 42 тысячи долларов. По словам владельца, на восстановление машины за восемь лет было вложено около 60 тысяч евро.

Автомобиль находится в идеальном состоянии. Хромированная отделка сделана в Канаде. Обивка машины выполнена из белой кожи, а на полу — белый ковер из негорючих материалов.

В горбатом «запорожце» также есть обогреватель, который работает на газе, стереосистема Panasonic 1998 года с первым прототипом сенсорного экрана. Кроме того, к ретроавтомобилю прилагается книга на болгарском языке с его историей, содержащая 150 фотографий. По словам автора, машина попала в Болгарию в советские времена с Украины.

Фото: