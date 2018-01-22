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В День соборности в Крыму и Донбассе появились украинские флаги


Добавлено: 22 янв 2018 в 16:16, Категория: Украина

Сегодня в Киеве на мосту Патона активисты создали живую цепь Соборности.

Отмечается, что две колоны людей на разных берегах Днепра сошлись посредине моста. Часть их принесли полотно голубого цвета, а другие желтого и создали 30-метровый флаг Соборной Украины.

Данная акция символизировала объединение Западной и Восточной частей страны. При этом активисты спели гимн и почтили память погибших бойцов АТО минутой молчания.

Кроме того, огромный Украинский флаг к 99-му Дню соборности развернули на границе с аннексированным Крымом. Отмечается, что активисты собрались в Армянске.

Также, желто-голубой флаг поднялся и над оккупированной территорией Луганщины. Для запуска в небо украинского флага в Станице Луганской собрались бойцы ВСУ и местные школьники, которые надули большие воздушные шары желтого, голубого и белого цветов, присоединив к ним полотнище размером 6 на 11 метров. Ветер отнес флаг в сторону оккупированного Луганска. Его торжественно сопровождали гимном и аплодисментами.


Фото:
В День соборности в Крыму и Донбассе появились украинские флаги


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Добавлено: 22 янв 2018 в 16:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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