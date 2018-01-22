В «ДНР» обнародовали списки граждан, которым запрещено выезжать в Украину

Оккупанты «ДНР» озвучили списки категорий граждан «республики», которым запрещен выезд в Украину.

В «МГБ ДНР» отметили: «Как сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики, запрет на выезд за пределы ДНР в Украину распространяется на руководителей предприятий и организаций, чиновников, занимающих высокие посты, и лиц, имеющих доступ к государственной тайне. В частности запрет на выезд за пределы Донецкой Народной Республики в государство Украина распространяется на первых руководителей Республики, министров, их заместителей, а также работников министерств, администраций — за исключением технического персонала».

Кроме того, в «ведомстве» подчеркнули: «В системе здравоохранения действие распространяется на главврачей, их заместителей, начмедов, заведующих отделениями. В системе образовании — на ректоров, проректоров, деканов, заведующих кафедрами, директоров и завучей учебных заведений, а также на руководителей дошкольных учреждений».