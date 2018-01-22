В «ДНР» просят Vodafone «восстановить работу оператора»

«Министерство связи ДНР» просит компанию «Vodafone» «оказать содействие в восстановлении работы украинского мобильного оператора» в ОРДО. Об этом говорится в обращении «министра связи ДНР» Виктора Яценко.

«Учитывая тот факт, что „Vodafone“ закрыл доступ оставшемуся техническому персоналу бывшего „МТС-Украина“ к своему оборудованию, а также в связи с тем, что эти оставшиеся специалисты не в состоянии решать сложные коммутационные задачи, просим компанию „Vodafone“ прислать персонал для аудита технического состояния и запуска сети на территории ДНР», — говорится в обращении.

«Министерство» «готово оказать всю необходимую помощь в согласовании и проведении ремонтно-восстановительных работ». Кроме того, Яценко заявил, что компания должна оплачивать потребленную ею в ОРДО электроэнергию.

«Обращаем внимание, что представителям украинского оператора необходимо проработать ряд административных вопросов с субъектами хозяйствования республики, в частности вопрос оплаты электроэнергии. Министерство связи не может производить оплату коммунальных услуг за эксплуатацию коммутационных узлов „Vodafone“ из бюджета Донецкой народной республики», — заявил «министр».