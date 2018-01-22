В Италии мужчина стрелял из ружья по прохожим: пять раненых

Мужчина открыл стрельбу с балкона своего дома в городе Беллона (Италия). Об этом информирует ANSA.

Вооруженный ружьем мужчина кричал, что убил свою жену, после чего открыл огонь по людям, которые собрались возле дома. Ранения получили пять человек, в том числе один из карабинеров.

На данный момент мужчина забаррикадировался в своей квартире, правоохранители ведут с ними переговоры. Район оцеплен полицией.

По информации La Repubblica, мужчину зовут Давиде Манго, ему 48 лет, он местный житель. Также отмечается, что его 14-летней дочери удалось убежать из дома.

Напомним, в конце декабря прошлого года в США произошла стрельба в ресторане.

Фото: repubblica.it