В Кабуле выросло число украинцев, погибших в ходе теракта

Число украинцев, погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 7 человек.

Отмечается, что все погибшие украинцы были сотрудниками афганской авиакомпании. Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк сообщил: «В Афганистане работает много украинских авиатехников, и все погибшие работали в афганской авиакомпании Kam Air и проживали в отеле Intercontinental».

По его словам, теперь украинский консул в Афганистане должен оформить документы для возвращения погибших украинцев в Украину.