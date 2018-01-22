В Киеве на мосту Патона устроили «живую цепь Соборности»

В Киеве на мосту Патона была проведена акция «живая цепь Соборности» по случаю 99-й годовщины подписания Акта Соединения. Об этом сообщает Укринформ.

По информации издания, участники акции сформировали две колонны на разных берегах Днепра, при этом одна колонна держала 30-метровое полотнище желтого цвета, а другая – голубого. В результате встречи колонн образовался флаг длиной 30 метров.

Напомним, в прошлом году президент Украины Петр Порошенко наградил украинцев по случаю Дня Соборности.

Фото: Укринформ