В «ЛНР» произошло страшное ДТП, есть жертвы

Сегодня в 15:43 на линию 101 оккупированного города Сорокино от сотрудников скорой помощи поступило сообщение о том, что в селе Придорожное произошло жуткое ДТП и требуется помощь спасателей.

В «МЧС ЛНР» сообщили, что на место происшествия был направлен «дежурный караул государственной пожарно-спасательной части № 6». Выяснилось, что два легковых автомобиля столкнулись друг с другом, и в салоне одного из них на переднем и заднем сидении находятся тела погибших мужчины и женщины.

По информации, личный состав с помощью шанцевого инструмента извлек погибших пассажиров, зажатых в деформированной машине.

Кроме того, двоих пострадавших мужчин доставили в медучреждение Сорокино, одна женщина от госпитализации отказалась.