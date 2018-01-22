В ОРЛО пьяный водитель насмерть сбил пожилую женщину

В оккупированном городе Петровское Луганской области пьяный водитель насмерть сбил пожилую женщину.

Пресс-служба «МВД ЛНР» сообщает: «19 января 2018 года в дежурную часть Краснолучского ГОВД МВД ЛНР поступило сообщение о том, что на ул. Красной г. Петровское гражданин 1980 г. р., управляя автомобилем ВАЗ-21099 в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода, гражданку 1940 г. р. Последняя от полученных телесных повреждений скончалась на месте. Транспортное средство изъято. Ведется следствие».