В Светлодарской школе рухнула крыша

В городе Светлодарск Бахмутского района на прошлых выходных обрушилась крыша школы.

Пресс-служба Бахмутской райгосадминистрации отмечает: «Крыша над помещением актового зала Светлодарск ООШ № 11 обвалился на этих выходных. Кровлю и плиты своими силами разобрали спасатели. Демонтаж аварийных плит кровли выполнили уже поздно ночью».

И.о. председателя Бахмутской РГА Татьяна Ерохина сообщила: «Помощь техникой оказали Светлодарска и Мироновская ТЭС, департамент гражданской защиты Донецкой области выделил 6 кубометров доски и брезент. Сегодня вывезли весь мусор. Делают временную кровлю».