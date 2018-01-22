В Украине до сих пор обесточено почти 150 городов и сел

В результате непогоды по состоянию на утро понедельника до сих пор обесточеными остаются 146 населенных пунктов в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Остаются обесточенными 146 населенных пункта в 2 областях (Одесская — 102, Черкасская — 44)», — сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

В городе Вилково (Одесская область) продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

«Для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечено 2 передвижные электростанции ГСЧС. Населенный пункт водоснабжением обеспечен, теплоснабжением — частично. В Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города», — говорится в сообщении.