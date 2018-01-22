В зоне АТО из-за обстрела боевиков погиб украинский военный

Боевики «ЛДНР» продолжают использовать запрещенное Минскими соглашениями вооружение, и в результате минометного обстрела погиб один военнослужащий ВСУ.

Пресс-центр штаба АТО сообщает, что на Луганском направлении боевики в ночь на 22 января нарушили режим прекращения огня возле Троицкого, открыв огонь из 120-мм минометов. На Светлодарской дуге противник активизировался в утренние часы.

Кроме того, с разных направлений оккупанты неоднократно обстреливали опорные пункты сил АТО из гранатометов и из 120-мм и 82-мм минометов в районе населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении боевики применили минометы калибром 82 мм по силам АТО в районе Новотроицкого. Всего с начала суток 22 января боевики шесть раз прицельно обстреляли позиции сил АТО.